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Kocaeli’de iki kardeş kazada hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobille otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, abla ve kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kocaelide iki kardeş kazada hayatını kaybetti

06 Kasım 2017 10:31

Edinilen bilgilere göre, kaza. Osmangazi Köprüsü tünelinde meydana geldi. H.B. idaresindeki 34 SKG 61 plakalı servis otobüsü, İ.E. idaresindeki 34 ARR 51 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan Keziban Erbaş(37) ve Alpaslan Dağcı (24) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin çıkarttığı yaralılardan Keziban Erbaş ve Alpaslan Dağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü İ.E. ise yaralandı. Yaralı sürücü ve hayatını kaybedenler Gebze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otobüs sürücüsü H.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uğur Konuk

Etiketler: iki kişi hayatını kaybetti, kaza, koacaeli

 

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