Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, 15.00 sularında İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikameti 42 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alihan B. idaresindeki 41 KE 453 plakalı otomobil trafiğin yavaşlaması ile sol şeritten sağ şeride geçmek isterken yanında seyreden Nevin Ö. idaresindeki 41 HK 372 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 HK 372 plakalı bariyerlere çarpıp savruldu. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Alihan B. ve diğer araçtaki sürücü Nevin Ö., Nihal D. ve Sude Nisa T. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine ve İzmit Seka Devlet Hastanesi’ ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonra D-100 İstanbul istikametinde yaklaşık yarım saat trafik durdu. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk - Oğuzhan Eke