Diğer
Kategoriler

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaelide iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

20 Ocak 2018 17:27

Kaza, 15.00 sularında İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikameti 42 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alihan B. idaresindeki 41 KE 453 plakalı otomobil trafiğin yavaşlaması ile sol şeritten sağ şeride geçmek isterken yanında seyreden Nevin Ö. idaresindeki 41 HK 372 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 HK 372 plakalı bariyerlere çarpıp savruldu. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Alihan B. ve diğer araçtaki sürücü Nevin Ö., Nihal D. ve Sude Nisa T. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine ve İzmit Seka Devlet Hastanesi’ ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonra D-100 İstanbul istikametinde yaklaşık yarım saat trafik durdu. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Uğur Konuk - Oğuzhan Eke

Etiketler: kaza, Kocaeli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç