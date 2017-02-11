Olay Derince Çınarlı mahallesi Kelebek sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 50’ye yakın işçinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerde çıkan yangını gören işçiler yangına ilk müdahaleyi yapmak istese de alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerler kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında işçilerin vardiyada olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz