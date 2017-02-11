Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kocaeli'de işçilerin kaldığı konteyner yangında kül oldu

Kocaeli'de işçilerin kaldığı konteyner yangında kül oldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir inşaatta çalışan işçilerin çalıştığı konteyner, çıkan yangında küle döndü. Yangın çıktığı esnada işçilerin vardiyada olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Kocaelide işçilerin kaldığı konteyner yangında kül oldu

11 Şubat 2017 15:33

Olay Derince Çınarlı mahallesi Kelebek sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 50’ye yakın işçinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerde çıkan yangını gören işçiler yangına ilk müdahaleyi yapmak istese de alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerler kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında işçilerin vardiyada olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz

Etiketler: işçi, Kocaeli, konteynır, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!