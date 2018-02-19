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Kocaeli'de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ışıklarda duran tıra iddiaya göre bir kamyonun arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaelide kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

19 Şubat 2018 20:46
Kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Baiskele ilçesi Eski Yol Sanayi Işıklar mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AZK 07 plakalı tır ışıklarda durdu. Bu esnada arkadan gelen Mehmet Selim A. idaresindeki 13 DA 500 plakalı kamyon, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Cihan Atik - Murat Kanber

Etiketler: kaza, Kocaeli

 

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