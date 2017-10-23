Diğer
Kategoriler

Kocaeli’de kavga: 3 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen kavgada 2‘si silahla 3 kişi yaralandı.

Kocaelide kavga: 3 yaralı

23 Ekim 2017 10:48

Olay, Başiskele ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup arkadaşa yolda yürüdükleri esnada yanlarına yanaşan bir araçtan ateş açıldı. Çıkan mermiler ile gruptaki 2 kişi bacağından vurularak yaralandı. Arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer kişiler, ateş eden O.K’yı araçtan indirerek darp etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte kavga eden grup dağıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan ateş ettiği iddia edilerek darp edilen O.K. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, silahla yaralanan diğer 2 şahıs ise özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Uğur Konuk - Cihan Atik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç