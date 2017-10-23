Kocaeli’de kavga: 3 yaralı

Olay, Başiskele ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup arkadaşa yolda yürüdükleri esnada yanlarına yanaşan bir araçtan ateş açıldı. Çıkan mermiler ile gruptaki 2 kişi bacağından vurularak yaralandı. Arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer kişiler, ateş eden O.K’yı araçtan indirerek darp etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte kavga eden grup dağıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan ateş ettiği iddia edilerek darp edilen O.K. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, silahla yaralanan diğer 2 şahıs ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk - Cihan Atik