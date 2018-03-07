Kocaeli’de kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-130 Karayolu Seymen Battı Çıktı mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Harun A. idaresindeki 41 FL 8728 plakalı tır, yavaşlamak isterken yağan yağmurla yolun kayganlaşması sebebiyle kontrolden çıktı. Kayarak ilerleyen tır, önünde ilerleyen Erkan K. kontrolündeki 41 H 9178 plakalı otomobile çarptı. Tırın çarpması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Tayfun K. idaresindeki 41 F 1567 otomobile, Tayfun K. idaresindeki otomobil de kontrolden çıkarak Muzaffer A. kontrolündeki 41 GR 075 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araçlardaki şahıslar kazadan yara almadan kurtuldular.

Olayı gören diğer sürücüler tarafından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza sırasında araçlarda bulunan vatandaşların sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan açıldı.

Cihan Atik

