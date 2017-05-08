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Kocaeli’de korkunç olay: 49 yaşında ki adama işkence edip bıçakladılar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen korkunç olayda bir restoranda komi olarak çalışan M.K isimli şahıs işkence edilmiş bir halde inşaatta bulundu.

Kocaelide korkunç olay: 49 yaşında ki adama işkence edip bıçakladılar

08 Mayıs 2017 00:16

Başiskele’de meydana gelen olayda bir inşaat alanında hareketsiz duran şahsı gören vatandaşlar 112 ekipleri ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Öldüresiye dövülen, karnından bıçaklanan ve makat bölgesinde dolgu malzemesi bulunan M.K isimli şahsa ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra şahsı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 427 promil alkollü olduğu ve bir restoranda komi olarak çalıştığı öğrenilen M.K’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. 

Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: isşence, Kocaeli


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