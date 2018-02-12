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Kocaeli'de midibüs tıra çarptı: 7 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde midibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kocaelide midibüs tıra çarptı: 7 yaralı

12 Şubat 2018 19:18
Kocaeli'de midibüs tıra çarptı: 7 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.30 sularında Dilovası Tavşancıl mevkii D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir yüklü 41 VL 640 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı. Kazayı gören Mehmet K., kullandığı 41 YN 803 plakalı tırı 50 metre geride yavaşlattı. Bu esnada Oktay O. idaresindeki 41 0180 plakalı midibüs, tırın yavaşladığını fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan bazıları ise araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Midibüs içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Uğur Konuk - Murat Kanber - Yağmur Sezin Güner

Etiketler: kaza, Kocaeli

 

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