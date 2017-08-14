Diğer
Kategoriler

Kocaeli'de motorsiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motorsiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kocaelide motorsiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

14 Ağustos 2017 09:22

Olay sabah saatlerinde İzmit ilçesi Sekapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Tayfun S.(21) idaresindeki 41 BR 811 plakalı motor sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola savruldu. Bu esnada motorda bulunan arkadaşı Herdem Ö.(24) savrulmanın etkisiyle yere düştü. Çevredeki kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iddialara göre başında kask bulunmayan genç kızın olay yerinde hayatına kaybettiğini belirledi. Arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Tayfun S. olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından ceset Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Uğur Konuk - Cihan Atik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç