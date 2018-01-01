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Kocaeli'de ölüm yolunda yine kaza: 2 ölü

Kocaeli ile Kandıra ilçesini birbirine bağlayan ve sık sık ölümlü kazaların yaşandığı yolda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaelide ölüm yolunda yine kaza: 2 ölü

01 Ocak 2018 23:58
Kocaeli'de ölüm yolunda yine kaza: 2 ölü - Tıkla İzle

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Kandıra yolu Davuldere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin D. idaresindeki 41 FK 988 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Ş. idaresindeki 41 FB 602 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki sürücü de araçlarında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada her iki otomobilin de motor kısmı adeta yok oldu. Sürücülerin cenazeleri itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 

Kocaeli ile Kandıra arasında ulaşımı sağlayan yolda sık sık kazalar meydana geliyor. Hemen hemen her hafta ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığı yolda yolun 3 şeritli olması ise kafaları karıştırıyor. Şeritlerin kime ait olduğunu belirten tabelaların sık sık yer almasına rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Özellikle hafta sonu yoğun olarak kullanılan Kocaeli-Kandıra yolunda yer yer aydınlatmalar yetersiz kalıyor.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Refik Fidan - Cihan Atik
 

 

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