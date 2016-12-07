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Kocaeli’de Pakistan uyruklu 93 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir apartmana yerleştirilen Pakistan uyruklu 93 kişi yakalandı.


07 Aralık 2016 14:29

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, yurda kaçak yollardan girerek Darıca'ya gelen Pakistan uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Darıca Sırasöğütler Mahallesi Okul Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmana gerçekleştirilen operasyonlarda Pakistan uyruklu 93 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 1 aydır apartmanda kaldıkları belirlenen 93 kişi İstasyon Polis Merkezi'ne götürülürken, apartman sahibi S.Ç. ise adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda apartman sahibi Ş.Ç.'nin yurda kaçak giren kişilerden kişi başı aylık

150 TL aldığı öğrenildi.
Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise apartmanı çevre ve insan yaşamına sakıncalı olması nedeniyle mühürledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İsmail Gündüz

Etiketler: Kocaeli, Pakistan uyruklu 93 kişi


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