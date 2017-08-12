Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Çayırova İnönü Mahallesi Muhammet Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa D. ve kimliği belirlenemeyen kişi cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile ikili birbirine silah çekti.

Silahların ateş alması ile birlikte Mustafa D. ve kimliği belirlenemeyen kişi yaralandı. Bu esnada olay yerinden geçen Orhan Ç. kurşunların hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu 2 yaralı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yaralılardan biri ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uğur Konuk

