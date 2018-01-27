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Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları ile polis arasında yaşanan arbedede bir polis yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaelide sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

27 Ocak 2018 22:24

 Olay, saat 19.30 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta ikamet eden Sinan Deniz henüz kimliği belirlenemeyen akrabası olduğu iddia edilen zanlı tarafından sokağın ortasında pompalı tüfekle 2 el ateş edilerek vuruldu. Silah sesinin duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yakınlarının vurulduğunu duyarak sokağa koşan Deniz’in akrabaları olay yerine girmek istedi. Olay yerine girilmesine izin vermeyen polis ekipleri ile ölen şahsın yakınları arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri yaşanan arbedeyi püskürtmek için havaya birkaç el ateş açmak zorunda kaldı. Yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alınırken, bir polis memuru da yaralandı.
Yapılan incelemenin ardından Sinan Deniz’in cenazesi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. 

 

Uğur Konuk
 

 

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