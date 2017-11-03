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Kocaeli’de torbacı operasyonu: 3 tutuklu

Kocaeli’nin İzmit, Derince ve Kartepe ilçelerinde torbacılar ve uyuşturucu kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 torbacı da tutuklandı.

Kocaelide torbacı operasyonu: 3 tutuklu

03 Kasım 2017 20:48

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli’de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem uygulandı.
Öte yandan, yapılan operasyonlar sonucunda, 86 gram esrar, 8 gram kokain 0.65 gram bonzai ve 4 extacy hap ile uyuşturucu ticaretin kullanıla 550 TL para ele geçirildi. Ekipler yapılan operasyonların devam edeceğini bildirdi. 

 

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