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Kocaeli’de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, yol kenarındaki reklam panolarına çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kocaelide trafik kazası: 1 yaralı

15 Ocak 2017 14:58

Olay, İzmit ilçesi Ömer Türkçakal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 41 AE 679 plakalı otomobil, kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan reklam panolarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. 

Cihan Atik
 

Etiketler: kcoaeli, trafik kazası


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