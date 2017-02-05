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Kocaeli’de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kocaelide trafik kazası: 1 yaralı

05 Şubat 2017 12:33

Kaza gece 01.30 sıralarında Başiskele Vezirçiftliği mevkii D-130 karayolu üzeri Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit’ten Gölcük istikametine gitmekte olan Yavuz Y. idaresindeki 34 YND 59 plakalı otomobile, arkadan hızla gelen sürücüsü belirlenemeyen 41 BT 424 plakalı panelvan araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç bariyerlere çarparak yol kenarında durabildi. Kazanın ardından Yavuz Y. hafif şekilde yaralanırken, kazaya karışan diğer sürücü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Kaza sonrası olan yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Yavuz Y. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin arından polis ekiplerince karakola götürüldü. Polis ekipleri kaçan diğer sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

CİHAN ATİK


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