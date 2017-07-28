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Kocaeli’de trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaelide trafik kazası: 3 yaralı

28 Temmuz 2017 18:04
Kocaeli’de trafik kazası: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Omaç idaresindeki 54 SE 772 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi üzerinden Suadiye Caddesi’ne doğru çıktığı anda Suadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüdamettin Katmer idaresindeki 16 SF 010 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç da yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekipleri ve emniyet ekiplerini aradı. Kazada yaralanan Hasan Şimşek ve Uğur Demirel SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yaralı Mahmut Fazlıoğlu ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Cihan Atik - Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: kartepe, Kocaeli


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