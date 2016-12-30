Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen Ş.A ile ev arkadaşı Ü.D isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şahısların ikametgahında yapılan operasyonda; eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette 89 gram esrar, 326 adet hap, 21 gram Metamfetamin, 50 gram yavşan otu, 1 adet çakmak gazı, 156 gram kına ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 895 TL para ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 2 kişi “ Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan yasal işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İsmail Gündüz