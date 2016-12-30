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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.


30 Aralık 2016 12:29

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen Ş.A ile ev arkadaşı Ü.D isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şahısların ikametgahında yapılan operasyonda; eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette 89 gram esrar, 326 adet hap, 21 gram Metamfetamin, 50 gram yavşan otu, 1 adet çakmak gazı, 156 gram kına ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 895 TL para ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 2 kişi “ Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan yasal işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 

İsmail Gündüz

Etiketler: Kocaeli, uyuşturucu operasyonu


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