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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda:36 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 kişiden 15’i tutuklandı.

Kocaelide uyuşturucu operasyonunda:36 gözaltı

22 Şubat 2017 16:22

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Kocaeli Emniyet Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda 115 kilogram esrar, 38 kök Hint keneviri ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 kişiden 15'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İsmail Gündüz
 

Etiketler: Kocaeli Emniyet Müdürlüğü


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