Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Kocaeli Emniyet Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda 115 kilogram esrar, 38 kök Hint keneviri ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 kişiden 15'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İsmail Gündüz

