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Kocaeli'de vatandaşlar dövizcilere akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Dövizle borçlanmayı bırakalım, yerli parayı devreye sokalım" çağrısı üzerine Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan vatandaşlar döviz bürolarına akın ederek, euro ve dolarlarını Türk lirasına çevirdi.


08 Aralık 2016 10:58

15 Temmuz darbe girişimi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimlerinin ardından doların hız kesmeden yükselmesi ve uluslararası çevreler tarafından piyasaları tedirgin etmeye yönelik girişimlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yapmış olduğu çağrılar üzerine İzmit’te yaşayan vatandaşlar döviz bürolarında kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra dolar bozduranların sayısının arttığı belirten Dövizci Kadir Atalay, “Vatandaşlarımızın çok güzel tepkileri var. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın yapmış olduğu açıklamalardan dolayı vatandaşımız dövizini bozduruyor. Vatandaş yastık altındaki dövizini bozdurup devletimize yardımcı olmaya çalışıyor. Dün çok yoğunluk vardı. Sabahtan da çok yoğundu. Öğlen saatlerinde bankaların kapalı olmasından dolayı sakinlik var ama genelde daha çok dolar bozduran insan var. Bugüne kadar kaç dolar bozdurulduğuna dair tahmini bir rakam veremiyoruz. Bizde Türk parasına dönüşlerde biraz zorlanıyoruz çünkü TL’de de biraz sıkıntı olmaya başladı. Bizde onu İstanbul’dan temin edip bozmaya çalışıyoruz” dedi.

“Babamın dolarlarını bozdurmak için dövizciye geldim”
Cumhurbaşkanını çağrısı üzerine babasının dolarlarını bozdurmaya geldiğini söyleyen Davut İlhan, “Cumhurbaşkanımız elinizde dolar varsa bozdurun açıklaması yaptı. Bizde dolarımızı bozdurmaya çalışıyoruz. Bende babamın dolarları vardı. Onları getirdim bozdurmak için buraya. Bizimde katkımız böyle olur umarım” şeklinde konuştu.

“Türk parasını dolara tercih ettiğimiz için bozdurma gereği duyduk”
Dolar bozduran Murat Çakır isimli başka bir vatandaş ise, “Türk parasını Dolara tercih ettiğimiz için, destek olmak için bozdurma gereği duyduk. Bizde en azından devletimize bu şekilde destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Dolarlarını bozdurup devlete katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar dövizcilerde kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. 

Kaan Kızıl
 

Etiketler: döviz


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