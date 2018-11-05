Kocaeli'de vatandaşlara müjde! Zam geri çekildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, her yılın başında suya TÜFE oranında zam yapıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2019 yılı Ocak ayında İSU'nun yapmaya planladığı zammın yapılmaması için talimat vererek, hükumetin başlattığı enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına destek verdi. Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli de 2019 yılının başından geçerli olmak üzere yapılması planlanan su zammı ile ilgili İSU Genel Müdürünü arayarak zammın yapılmaması talimatını verdi. Başkanın talimatı ile 2019 Ocak ayından itibaren suya yapılacak 23.5 oranındaki zammın iptal edildiği açıklandı.

Su zammını geri çektiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu milli kampanyamıza örnek oluyoruz. Her sene İSU Genel Müdürlüğü olarak Tüketici Fiyat Endeksi oranında suya zam yapılmaktaydı. 2019 Ocak ayında yapılması planlanan bu zammın, enflasyonla mücadele kampanyası çerçevesinde yapılmaması için talimatları verdik. Bu doğrultuda Kasım ayındaki İSU Genel Kurulu'nda alınacak karar ile 2019 yılında suya zam yapılmayacak” dedi.

Cihan Atik

