Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye'de tüm illerde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarının bir ayağı da Kocaeli'de düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 39 ekiple, il genelinde 142 iş yerinde aramalar yapıldı. ‘Kırmızı Kart' adlı operasyon kapsamında yapılan aramalarda Çayırova ilçesindeki bir pastanede şüpheli 4 kişinin telefon ve internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarını tespit edildi.

Şahısların iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisle elde edilen 67 bin 210 TL para ele geçirildi. Bin 23 kişinin sorgulandığı operasyonda ruhsatsız olduğu belirlenen 1 iş yeri mühürlenirken, 2 iş yeri hakkında da kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri Gebze Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Hakan Öztürk