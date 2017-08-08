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Kocaeli’de yasak aşk cinayeti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir kişi, eşi ve onunla yasak aşk yaşadığı iddia edilen fırın işletmecisine 6 el ateş etti. Olayda fırın işletmecisi hayatını kaybetti.

Kocaelide yasak aşk cinayeti

08 Ağustos 2017 12:28

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Cevat Taşdelen, yanında çalışan Ümmmühan Y.’nin eşi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sabah saatlerinde Kandıra Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Y. Adlı kişi, eşi ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Cevat Taşdelen’in fırınına gitti. Fırına gider gitmez eşi Ümmühan Y. ve Cevat Taşdelen’e silahını doğrultan Hasan Y., 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan mermilerle yaralanan ikili kanlar içinde yerde kaldı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Cevat Taşdelen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ümmühan Y. ise ilk müdahalenin ardından M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevat Taşdelen’in cesedi ise savcının yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Tedavi altına altına alınan Ümmühan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olay sonrası kaçan Hasan Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Ünal Cankurt 


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