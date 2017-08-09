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Kocaeli'de yasak aşk cinayetinin zanlısı tutuklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, eşi ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen işletme sahibini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kocaelide yasak aşk cinayetinin zanlısı tutuklandı

09 Ağustos 2017 11:06

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi’nde eşi ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Cevat Taşdelen’i tabancayla vurarak öldüren ve eşi Ü.Y.’yi yaralayan Hasan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün meydana gelen olayda Hasan Y. adlı kişi, eşi ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Cevat Taşdelen’in fırınına gitti. Fırına gider gitmez eşi Ü.Y. ve Cevat Taşdelen’e silahını doğrultan Hasan Y., 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan mermilerle yaralanan ikili kanlar içinde yerde kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Cevat Taşdelen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ü.Y. ise ilk müdahalenin ardından M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler tarafından yakalanan Hasan Y. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

Uğur Konuk

Etiketler: Kocaeli, Yasak aşk cinayeti


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