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Kocaeli’de yaşlı kadına tramvay çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Pazar alışverişinden çıkan yaşlı kadına tramvay çarptı.

Kocaelide yaşlı kadına tramvay çarptı

02 Kasım 2017 13:08

İzmit Perşembe Pazarı mevkiinde meydana gelen olayda pazar alışverişini gerçekleştirdikten sonra yola dikkatsiz çıkan Huriye Bayrak isimli yaşlı kadın o sırada otogar Seka Park istikametinde sefer halinde olan tramvayın önüne çıktı. Durumu fark eden vatmanın ani frene basmasına rağmen tramvay yaşlı kadına çarptıktan sonra durabildi. Yaşlı kadına ilk müdahaleyi tramvayda seyir halinde bulunan vatandaşlar yaparken Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Huriye Bayrak’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Mehmet Oğuzhan Altun

Etiketler: İzmit, Kocaeli, tramvay

 

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