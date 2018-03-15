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Kocaeli'de yol çöktü! Araç inşaat temeline düştü

Kocaeli'de bir inşaatın yanında toprağın kayması neticesi yol çöktü. Sokakta park halinde bulunan hafif ticari araç inşaat temeline düştü.

Kocaelide yol çöktü! Araç inşaat temeline düştü

15 Mart 2018 11:19

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