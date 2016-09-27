Kocaeli’nin Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde bulunan özel okul, dershane ve yurtlarda görevli 15 idareci ve öğretmen FETÖ/PDY terör örgütü operasyon kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılmış ve bunlardan aralarında Fatih Koleji müdür yardımcısının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. ByLock kullanan idareci ve öğretmenlerden 9’u bugün Gebze Adliyesine sevk edildi. Gebze Adliye Sarayında yapılan sorgulamanın ardından aralarında Fatih Koleji müdür yardımcısının da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan hakkında yakalama kararı olan idareci ve öğretmenlerden 6’sının ise firari olduğu öğrenildi.

Kaan Kızıl