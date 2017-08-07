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Kocaeli'deki şehir magandalarına dev operasyon

Kocaeli’de şehir magandalarına yönelik 9 ilçede yapılan operasyonlarda, 39 adet tabanca 7 adet av tüfeği, 361 mermi ele geçirildi.

Kocaelideki şehir magandalarına dev operasyon

07 Ağustos 2017 20:01

Yaz aylarının gelmesiyle düğün, eğlence ve asker uğurlaması etkinliklerinde silahla havaya ateş açma olaylarının artması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kocaeli Emniyetine bağlı Asayiş, TEM, KOM Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından şehir merkezinde çeşitli sebeplerle gelişigüzel silahla atış yapan magandalara yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli’de 9 ilçede yapılan operasyonlarda 35 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, bu tabancalara ait 361 adet mermi, 11 adet av tüfeği fişeği ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 46 şahsa 34 bin 576 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca silahla yakalanan 1 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan idari işlem yapıldı. 

Operasyonların ardından vatandaşları silahla kutlama yapmamaları konusunda uyaran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, eğlence yerlerinin matem yerlerine dönüşmesi engellemek ve insanların yaşamlarını karartmamak için silahla sevinmekten vazgeçmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kocaeli Emniyetinden yapılan açıklamada ayrıca kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve suç işlemekte ısrar edenler hakkında cezai işlem yapılacağı bildirildi.
 

Uğur Konuk - Gürcan Yılmaz
 


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