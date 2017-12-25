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Kocaeli'den dünyaya şark köşesi satıyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir üretici, el emeği ürünü olan şark köşesi takımlarını dünyaya satıyor.

Kocaeliden dünyaya şark köşesi satıyor

25 Aralık 2017 19:28

Modern ve klasik koltuk takımları her yıl yeni modelleriyle mağazalarda yerini bulsa da, kullanıcılar evlerinde, salon ve misafir odalarında farklı bir tasarım hazırlamak istiyor. Evlerinde farklı tasarımlar arayanların en fazla tercihlerinden biri de eski bir gelenek olan şark köşesi takımları. Uzun yılladır Derince ilçesinde şark köşesi takımları hazırlayan Hamza Polat, şark köşelerine insanların yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade etti.
Müşterilerin farklı tasarım arayışlarında olduğunu belirten Polat, “Kimisi paletlerin üzerine minder koyarak palet sedir takımı oluşturmak, kimisi yer minderleri ile otantik bir ortam hazırlamak için bizlere geliyor. Evlerine şark köşesi yaptığımız müşterilerimize misafirliğe gidenlerde şark odası dekorasyonu gördüklerinde hoş, sıcak bir ortam olduğunu belirterek onlarda yaptırmak için bizlere geliyor” dedi.

Şark Köşesi ustası Hamza Polat, “Klasik şark köşesi modellerinin yanında, son yıllarda modern şark köşeleri de çok popüler. Klasik modeller, sedir üzerine halı yada kilimden yapılmış ve genellikle sırt kısımlarında ot, saman yada kamış gibi malzemeler kullanılmış şark köşeleridir. Fakat yeni moda ahşap kısımlarında gümüş ve altın varaklar yer alıyor. Ot ve saman yerine ise sünger kullanıyoruz. Bu ürünlerimiz eski oranla daha konforlu. Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrine satışımız oluyor” diye konuştu.  

Cihan Atik
 

Etiketler: şark köşesi

 

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