Kocaeli’nde 41 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli’de son bir haftada yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu. Kocaeli genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlar neticesinde, 41 kilo 680 gram eroin, 10 gram, esrar ve 6 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar sonucunda ise bin 566 kök Hint Keneviri ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler operasyonları devam edeceğini bildirdi.

Uğur Konuk