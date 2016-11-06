Kocaeli kent genelinde yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan kazalarda sürücülerin bir anlık dikkatsizliği gözler önüne seriliyor. Şehir merkezinde bulunan Santral Kavşağında meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında ise, sürücülerin kavşaklara girerken trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve dikkatsiz oldukları görülüyor. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve süratli olması sebebiyle TIR'ın devrilme anı da kameralara anbean yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobese kameralarına yansıyan bir başka görüntüde ise, kaygan yolda kamyonetin başka bir kamyonete çarpma anı yer alıyor.

Refik Fidan



