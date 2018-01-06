Kocaeli'nin ilk köy müzesine malzeme yağıyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden müzenin 2018 yılı içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan tarihi değer taşıyan eşya ve malzemelerin bağışlanması isteğiyse büyük ilgi gördü. “Bağış Yap Adını Yaşat” denerek başlanılan kampanya çerçevesinde köylerden çok sayıda saban, çıkrık, orak, öküz arabası, ibrik, fener, sandık, gaz lambası, kilim tezgahı gibi yok olmakta olan malzemeler toplandı. Ayrıca köy müzesinde bağış yapanların isimlerinin bulunacağı bir köşede olacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye yetkilileri, “Sepetçi Köyü’ndeki müzede sergilenip gelecek nesillerin geçmişi unutmamalarını sağlayacak çalışmaya destek olan vatandaşlara teşekkür ederiz” dediler.

Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener, Veteriner Hekim Cihan Altıntaş ve Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu da köyleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla görüşüp köy müzesi konusunda bilgilendirmede bulundular.

Cihan Atik

