Diğer
Kategoriler

Kocaeli'nin ilk köy müzesine malzeme yağıyor

Kocaeli’de ilk defa açılması planlanan Sepetçi Köyü'ndeki köy müzesine malzeme yağıyor.

Kocaelinin ilk köy müzesine malzeme yağıyor

06 Ocak 2018 22:45

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden müzenin 2018 yılı içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan tarihi değer taşıyan eşya ve malzemelerin bağışlanması isteğiyse büyük ilgi gördü. “Bağış Yap Adını Yaşat” denerek başlanılan kampanya çerçevesinde köylerden çok sayıda saban, çıkrık, orak, öküz arabası, ibrik, fener, sandık, gaz lambası, kilim tezgahı gibi yok olmakta olan malzemeler toplandı. Ayrıca köy müzesinde bağış yapanların isimlerinin bulunacağı bir köşede olacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye yetkilileri, “Sepetçi Köyü’ndeki müzede sergilenip gelecek nesillerin geçmişi unutmamalarını sağlayacak çalışmaya destek olan vatandaşlara teşekkür ederiz” dediler.
Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener, Veteriner Hekim Cihan Altıntaş ve Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu da köyleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla görüşüp köy müzesi konusunda bilgilendirmede bulundular.

Cihan Atik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç