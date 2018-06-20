Kocaeli'nin ilk 'Millet Kıraathanesi'ni vatandaşlar çok beğendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Millet Kıraathanesi" projesi, İzmit’te hayata geçirildi. İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gençlik Merkezi’nin giriş katında oluşturulan Kocaeli’nin ilk Millet Kıraathanesi’nin tanıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Yaklaşık 250 metrekare kullanım alanına sahip olan ve çeşitli ikramlarla vatandaşların boş vakitlerini değerlendirebileceği Millet Kıraathanesi’nin tanıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kıraathane kültürü bizim inançlarımızdan ve geleneklerimizden gelen bir kültür”

Tanıtım töreninde Kocaeli’de ilk olma özelliğini taşıyan Millet Kıraathanesi’ni gezen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yaptığı açıklamada Millet Kıraathanelerinin Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de özel olarak hazırlanmış olduğunu düşündüğümüz, halkımıza yakışacak ve gerçek anlamını da gerçekleştirecek Millet Kıraathanemizi bugün sizlere tanıtıyoruz. Burası bilgisayarların, gerektiğinde insanların vakit geçirebilmeleri için diğer elektronik ekipmanların bulunduğu, kitapların bulunduğu, gerektiğinde çay ve ikramların olacağı tam da bahsedilen ve tam da bahsedilen bir konsepte sahip merkezlerden bir tanesi. Kıraathane kültürü bizim inançlarımızdan ve geleneklerimizden gelen bir kültür. Başkaları bu eğlence yeri gibi gördükleri için yanılıyorlar. Halbuki bunun içinde bir anlamda donanımın arttırıldığı, bilge sohbetlerinin yapıldığı, gerektiğinde de gençlerimizin ders çalışabileceği bir alan” dedi.

“Diğer kıraathanelere göre daha sakin”

Sabah 9.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Millet Kıraathanesini ziyaret eden İbrahim Bilir, “Çok harika olmuş, güzel bir yer. Başkana çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Gerçekten bizim için, emekliler için çok güzel bir şey. Camiye gittikten sonra kalan zamanımızı burada değerlendirmek çok güzel bir şey. Diğer kıraathanelere göre daha sakin, gürültü, oyun yok. Orada sigara var. Burada artık kitap da okuruz. Bizim için çok iyi burası” diye konuştu.

“Hep beraber toplanıp buraya geleceğiz”

Millet Kıraathanesinin vatandaşların boş vakitlerini değerlendirebileceği bir alan olacağını ifade eden Füsun Çengelköy de, “Kitaplara karşı aşırı bir ilgim var. Evim kitaplarla dolu. Böyle mekanların açılmasıyla gençler konusunda çok büyük gelişme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Gençlerle sporda ilgilendiğim için genç sporcu arkadaşları ben de buraya yönlendireceğim. Olmazsa hep beraber toplanıp buraya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara Millet Kıraathanesinin ilk çayları ve kekleri ikram edildi. Katılımcılar merkezde bulunan kitapları ve elektronik cihazları inceleme fırsatı buldular.

Murat Kanber - Uğur Konuk

