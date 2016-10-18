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Kocaelispor cezayı ödemezse amatör lige düşecek

Geçen yıl şampiyon olarak Spor Toto 3. Lig'e çıkan Kocaelispor, FIFA'dan gelen 800 bin Euro'luk cezayı ödememesi durumunda yeniden amatör lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Kocaelispor cezayı ödemezse amatör lige düşecek

18 Ekim 2016 14:25

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Kocaelispor'a FIFA tarafından ihtar yazısı gönderildi. Kocaelispor'a gönderilen ihtar yazında Kızılyıldız Kulubü'ne olan 800 bin Euro transfer borcunun ödenmesi için 13 Kasım'a kadar süre verildi. Uyarıda Kocaelispor'da daha önce forma giyen 3 Sırp futbolcu Andelkovic, Tutoric ve Jestrovic'in transferlerinden kalan 800 bin Euro'nun ödenmemesi halinde 6 puanının silineceği, ikinci tarihte de ödememesi durumunda ise amatör kümeye düşme tehlikesiyle karşılaşacağı ifade edildi. FIFA ayrıca Kızılyıldız Kulübü'ne olan 800 bin Euro'luk borç ödenmediği için Kocaelispor'a 22 bin İsviçre frangı ceza verdi.

30 günlük geri sayım başladı
Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz'un kulübe gelen cezayı doğrulamasının ardından sosyal medya üzerinden "Kocaelispor Yok Oluyor" adlı kampanya başlatan taraftarlar, Kocaeli'nin kulübe sahip çıkması çağrısı yaptılar. Konu hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, "Serhan Gürkan döneminde hem Kızılyıldız'dan transfer edilen 3 Sırp futbolculara olan hem de Kızılyıldız'a olan borçlardan dolayı bir ihtarname geldi. Futbolculara olan borçlar ve kulübe olan bonservis borcundan dolayı 8 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Futbolculara olan borçlar 3-4 sene önce dönemin Kocaeli Valisi Ercan Topaca'nın girişimiyle ödenmişti. O zaman da puan silme cezası gelmişti. Ama Kızılyıldız kulübüne olan 800 bin Euro'luk borç duruyor. Kızılyıldız'ın şikayetleri var FIFA'ya. Bugüne kadar bir şekilde bekletmiştik. Bugün de şikayet sonuçlandı. 6 puan silme cezası ve 30 günlük süre verdiler. Eğer bu süre içerisinde 13 Kasım'a kadar ödemezsek 6 puan silinmesi, akabinde 10-15 gün sonrasında yapılacak toplantıda ise küme düşürülme cezası var" dedi.

"Kentin Kocaelispor'a borcunu ödeme zamanı geldi"
Göreve geldikleri günden beri önceki yönetimin borçlarını ödemek için mücadele ettiklerini ve kulübü borçlandıranlara da haklarını helal etmediklerini söyleyen Başkan Yavuz, "2 senedir derdimizi bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Cezanın açıklanmasının ardından son 12 saatte şehirde inanılmaz bir duyarlılık oluştu. Şehirle birlikte sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz. Siyasi iradeler, belediyeler, valilik, herkes elinden geldiğince bu işin farkındalığının oluşması için mücadele ediyor. Ne iddia ne TFF'den gelirlerimizi alamıyoruz. Tüm gelirlerimiz hacizli, transfer yasağımız var. Kendi imkanlarımızla ilerlemeye çalışıyoruz. Kendi bütçemizle bu cezayı ödeme imkanımız yok. Ama diyoruz ki, Kocaelispor bu şehrin 50 yıllık markası. Bu şehir Kocaelispor'a çok şey borçlu. Avrupa'da ve Türkiye'de Kocaeli'nin adının duyulmasını Kocaelispor sağladı. Şimdi diyoruz ki, şehrin kulübe olan borcunu ödeme zamanı" diye konuştu. 

Gürcan Yılmaz

Etiketler: Kocaelispor


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