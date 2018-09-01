Kocaelispor yeni stadında ilk maçına çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yapımı tamamlanan 33 bin kişi kapasiteli Kocaeli Stadyumu, TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Kocaelispor-Fatsa Belediyespor maçıyla açıldı. 20 bini aşkın futbolseverin tribünlerdeki yerini aldığı tarihi maça milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri de mücadeleye ilgi gösterdi. Geçmişte Kocaelispor’da görev yapmış başkan, teknik adam, futbolcu ve personel de tarihi günde Kocaelispor’un yanında yer aldı. Fatsa Belediyespor’la karşılaşan Kocaelispor, maçta 2-0 üstünlük sağlayarak Kocaeli Stadı’ndaki ilk maçını kazandı.

33 bin kişilik stadın yaklaşık 20 bin koltuğu doldu

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan’ın koreografi gösterisi ile başlayan maçta Burak Süleyman ve Sinan Pektemek’in attığı gollerle 2-0 öne geçen Kocaelispor, sezonun ilk maçında sahadan mutlu ayrıldı. 5 Kasım 1972’de Ankara Demirspor maçı ile kullanıma açılan, Büyükçekmece Tepecik maçı ile veda ettiği İsmetpaşa Stadyumu’na veda eden Kocaelispor’u ilk maçında yalnız bırakmayan taraftarlar 33 bin kişi kapasiteli stadın yaklaşık 20 bin koltuğunu doldurdu.

“İsmetpaşa’ya, gözbebeğimize gözyaşları ile veda ettik”

İsmetpaşa Stadyumu’nun kapatılmasının ardından yaşadıkları üzüntünün yerini Kocaeli Stadyumu ile heyecanın aldığını söyleyen Kocaelispor taraftarı Deha Demirtaş, “İsmetpaşa’ya, gözbebeğimize gözyaşları ile veda ettik. Bugün de gözyaşları ile yeni stadımıza merhaba diyeceğiz. Çok mutlu, heyecanlı ve duyguluyuz. İnşallah nice zaferlere diyorum. Bizim temennimiz, zafer ve iyi günler. Ama biz sonuca bakmıyoruz. Sadece bu armaya bakıyoruz. Bundan başkası bizim için teferruat olacaktır” dedi.

“İnşallah 3 puanla yeni stadımıza, evimize kavuşacağız”

Kocaelispor’u yeni stadındaki ilk maçında yalnız bırakmayan taraftar İlhan Dursun Almaz, heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Biz taraftar değiliz, aileyiz. Kocaelispor ailesiyiz. Hayırlısı olsun. Neticesini heyecanla bekliyoruz. İnşallah 3 puanla yeni stadımıza, evimize kavuşacağız. Sözün bittiği yer. Transfer yasağı falan bizi etkilemez taraftar, aile olarak” diye konuştu.

Murat Kanber

