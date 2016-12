Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla her türlü tedbirin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Alınan tedbirler kapsamında, Kocaköy ilçesi Gökçen-Gözebaşı köyleri arasında ilave olarak tesis edilen yol kontrol noktasına yaklaşan ve 'dur' ikazına uymayarak kaçan bir araç, jandarma ekiplerince takip edilmiş, araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 M-16 şarjörü, 30 M16 fişeği, 1 el bombası, 2 adet sırt çantası bulunmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli işlemlere başlanmış olup, olay bölgesinde bulunan ve silahlı çatışmada yaralanan 1 şahıs şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.