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Kocaman: 'Adil olan ne ise o olsun istiyorum'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Bugünkü koşullar içinde bunu tersine çevirme şansı imkansıza yakın. Rakip için de kendimizi için adil olan ne ise o olsun istiyorum. Bu düşüncemizi kaybetmiş durumdayız” dedi.

Kocaman: Adil olan ne ise o olsun istiyorum

19 Şubat 2017 16:41

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, genel olarak iki takımın da çıkışa ihtiyacı olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son 4-5 haftalık gidi bakıldığı zaman. Buna uygun davranan Gençlerbirliği oldu. İki takım da yapabileceklerini maksimum seviyede yapmaya çalıştılar. Aradaki temel fark şuydu; bütün enerjisini grup halinde harcayan bir takım ile bütün enerjisini bireysel olarak harcayan bir takımın mücadelesi vardı. Grup halinde enerjisini biriktirip harcayan takımın oyun içerisinde bir adım önce olması muhtemeldi. Tamamen maç bu şekilde gelişti.”

Spor Toto Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Sonucu) Gençler, Konya'yı 2 golle geçti

“Başkent’in sahası, yine berbat bir zemin, top tıkır tıkır gidiyor”

“Hataların büyük bir kısmı bizim aleyhimize oluyor" diyen Kocaman, şöyle devam etti:
“Erken gelen golden sonra 4 taneye yakın net denebilecek gol pozisyonlarına girdik. Anlık bireysel çabalarla üretilen pozisyonlardı. Bunlardan bir tanesi maça tutunma ihtimalimizi artırabilirdi. Bu psikolojiyi bizim lehimize çevirebilirdi. Bununla beraber bizim bu oyunun skoruna söyleyecek hiçbir şeyimiz yok, söylemek lazım. Kendi adımıza da söylüyorum bunu, bizim sahamız da kötüye gitti, dolayısıyla geçen haftaki oyunda da tam ihtiyaç duyduğumuz anlarda rakibinde çok azaldığı bölümde, topu hızlı bir şeklide akıtan bir zemin ancak; rakibi sıkıntılı ve açık yakalayabilecek duruma getirmek çok zor oldu. Düzeltmemiz lazım ama aynı şekilde Başkent’in sahası, yine berbat bir zemin, top tıkır tıkır gidiyor. Kontroller zorlaşıyor.”
Son 6 maçta 4’üncü mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Kocaman, “Ufak tefek sıkıntıların olduğu da yadsınamaz bir gerçek” diye konuştu.

“Rakip için de kendimizi için adil olan ne ise o olsun istiyorum”

Adil bir oyun istediklerini söyleyen Kocaman, “Oyundaki özellikle hakemlerin, antrenörlerin, oyuncuların adalet çevresinde dönmeye başladıkları zaman gelişme olur. Böyle duygu ve düşüncemizi kaybetmiş durumdayız. Dolayısıyla bunu geri getirme şansımız yok. Bugünkü koşullar içinde bunu tersine çevirme şansı imkansıza yakın. Rakip için de kendimizi için adil olan ne ise o olsun istiyorum. Bu düşüncemizi kaybetmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.  

Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim

Etiketler: aykut kocaman, konyaspor


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