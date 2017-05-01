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Kocaman: "Bu durumdayken 1 puan kötünün iyisi"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor’un galibiyete daha yakın taraf olduğunu belirterek, “Son 15-20 dakikalık periyotta da her an maçı koparabilecek ataklar yaptık. Böyle bir durumdayken 1 puan kötünün iyisi” dedi.

Kocaman: &quot;Bu durumdayken 1 puan kötünün iyisi&quot;

01 Mayıs 2017 22:47

Deplasmanda Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla evine dönen Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede perşembe günü oynadıkları kupa maçına değinerek, “Finali cebimize koyduk diyebileceğimiz anda 4 dakikada 3 gol yedik. Zihinsel olarak da ruhsal olarak da sıkıntılı bir noktaya geldik. Karşımızda son derece hızlı oynayan tehlikeli bir takım vardı. İlk yarı biraz düşüktük futbol olarak. Daha fazla Osmanlıspor oyunu kontrol eder durumda ve sonuca gitme açısından da daha önde gözüküyordu. İkinci yarı nispeten bunu biraz daha değiştirdik. Esas değişiklik kaçan penaltı pozisyonundan sonra oldu. Maçın geneline baktığımızda Osmanlıspor’un galibiyete daha yakın olduğunu söylemek daha mümkün. Son 15-20 dakikalık periyotta da her an maçı koparabilecek ataklar yaptık. Böyle bir durumdayken 1 puan kötünün iyisi” şeklinde konuştu.  

Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim 

Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu) Başkent’te sessiz gece

Etiketler: Atiker Konyaspor, aykut kocaman, Osmanlıspor


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