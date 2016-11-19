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Kocaman: Çok kötü bir sahada mücadele ettik

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantepsor karşısında beklemedikleri bir skorla galip geldiklerini söyledi.

Kocaman: Çok kötü bir sahada mücadele ettik

19 Kasım 2016 16:39

Spor Toto Süper Lig’in 11'inci haftasında deplasmanda Gaziantepspor’u 3-0 mağlup eden Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, Gaiantepspor’un evinde iyi futbol oynayan bir ekip olduğuna dikkat çekerek, “Ligin üst sıralarına tutunmak adına önemli bir mücadeleydi. Avrupa maçlarından sonra ligde kendimize orta sırada yer bulduk. Bu maç ligdeki iddiamızı ortaya koymak adına son derece önemliydi. Kendi sahasında iyi mücadele eden bir rakiple oynadık. Çok kötü bir sahada mücadele ettik. Saha zemini son derece elverişsizdi. Çok sayıda gol pozisyonu yakaladık. Gaziantepspor ikinci yarının başında iki net gol pozisyonu yakaladı. Bu pozisyonlar maçın dönüm noktası oldu. Hiç ummadığımız bir skorla sahadan galip ayrıldık” şeklinde konuştu. 

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek


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