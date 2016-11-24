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Kocaman: İki takım arasında ciddi bir kuvvet farkı var

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman Shakhtar Donetsk yenilgisine ilişkin, “İki takım arasında ciddi bir kuvvet farkı var” dedi.

Kocaman: İki takım arasında ciddi bir kuvvet farkı var

24 Kasım 2016 23:21

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Maçın oynandığı Arena Lviv Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki takım arasında ciddi bir kuvvet farkı olduğunu ve maçı çeviremediklerini söyledi.

Kocaman sözlerine şöyle devam etti:

“Net fotoğraf şuydu, iki takım arasında ciddi bir kuvvet farkı var. Futbolun içinde tabii ki, her sonuç var. Güç dengelerine bakıldığında zaman zaman güçlülerin kolay yenebildiği bir oyun. Rakibin bizden önde olduğu bir gerçekti ve bizi yenme ihtimali daha fazlaydı ancak şu da bir gerçek ki, ilk iki gol bizim hatamız olunca maçın seyri değişti. Bu seviyede bu tür hatalar sonrası maçı çevirmek çok zor. Maçın üzerimizdeki ağırlığı artırmaması için oynadık. İkinci yarı biraz daha fazla topu tutarak öz güvenimizi yerine getirmek istedik ama bir frikik golünden sonra takım kırıldı. Sonuç olarak Shakthar takımını tebrik ediyorum.”


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