Kocaman: Küçük bir avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Strum Graz'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, elde ettikleri galibiyetle küçük bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "80 dakika boyunca istediklerimizi çok iyi yaptık. Sonra enerji kaybı oldu. Son 10-15 dakikalık bölüm dışında gayet derli toplu, ilerleyen dönemlerde ne yapacağımızı gösteren bir maç oldu. Doğru oynamaya çalışarak önce üstünlüğü alıp sonra öne geçtik. İkinci yarıda da iyi oynadık. Farkı artırma fırsatları yakaladık. Son 10-15 dakikada oyun bizim kalemize yakın oynadı. Ciddi bir enerji kaybımızı vardı. Ufak bir avantaj elde ettik. İstanbul'da aynı ciddiyetle oynamalıyız" diye konuştu.

"Rakibin savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdik"

Kocaman, rakibin savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Yenilebilirdik, turu da kaybedebiliriz ama bireyleri konuşmaktan çok takımı konuşmalıyız. Takım olmalıyız. Berabere de bitebilirdi, mağlup da olabilirdik. En sonunda kazananlar sürekli doğruları yapmak için irade gösterenler olur. Bu galibiyet aldatmamalı. Çok eksiğiz. Galibiyet ve tur, gideceğimiz yolda bize önemli bir zaman tanıyacak. Çok uzun bir sürecin içindeyiz. Amacım belki ülkenin ve Fenerbahçe'nin dışında bir şey önceliğin takımın ön plana çıkması. Sıkıntılı sonuçlar olacaktır ama uzun vadede başarı gelecektir" ifadelerini kullandı.

