Diğer
Kategoriler

Kocaman: Küçük bir avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Strum Graz maçının ardından yaptığı açıklamada, "Küçük bir avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Kocaman: Küçük bir avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz

27 Temmuz 2017 23:03

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Strum Graz'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, elde ettikleri galibiyetle küçük bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "80 dakika boyunca istediklerimizi çok iyi yaptık. Sonra enerji kaybı oldu. Son 10-15 dakikalık bölüm dışında gayet derli toplu, ilerleyen dönemlerde ne yapacağımızı gösteren bir maç oldu. Doğru oynamaya çalışarak önce üstünlüğü alıp sonra öne geçtik. İkinci yarıda da iyi oynadık. Farkı artırma fırsatları yakaladık. Son 10-15 dakikada oyun bizim kalemize yakın oynadı. Ciddi bir enerji kaybımızı vardı. Ufak bir avantaj elde ettik. İstanbul'da aynı ciddiyetle oynamalıyız" diye konuştu.

"Rakibin savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdik"

Kocaman, rakibin savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Yenilebilirdik, turu da kaybedebiliriz ama bireyleri konuşmaktan çok takımı konuşmalıyız. Takım olmalıyız. Berabere de bitebilirdi, mağlup da olabilirdik. En sonunda kazananlar sürekli doğruları yapmak için irade gösterenler olur. Bu galibiyet aldatmamalı. Çok eksiğiz. Galibiyet ve tur, gideceğimiz yolda bize önemli bir zaman tanıyacak. Çok uzun bir sürecin içindeyiz. Amacım belki ülkenin ve Fenerbahçe'nin dışında bir şey önceliğin takımın ön plana çıkması. Sıkıntılı sonuçlar olacaktır ama uzun vadede başarı gelecektir" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: aykut kocaman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!