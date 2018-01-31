Kocaman: 'Ligde ve kupada şampiyon olmamız çok zor gözüküyor'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman hakem hatalarına isyan etti. Kocaman, “Bugün görünen iki tane Süper Lig takımını elemiş bir takımla oynadık. İçeride oynamanın avantajıyla oynayan bir takım vardı. İyi başladı ve iyi götürdü ikinci yarının son dakikalarına kadar. Son dakikada gelen penaltı ile eşitlik bozuldu. Hangi pozisyonlarda olursa olsun hakemlerin Fenerbahçe’ye karşı gösterdiği kartlar aynı pozisyonlarda rakiplerimize gösterilmiyor. Bizimkilere niye bu kartlar gösteriliyor demiyorum. Aynı pozisyonlarda diğer takımların ki neden görülmüyor.

Herkes ahlaksızca bize saldırmaya çalışırken ben umut vermeye çalışıyorum. Bizim hakemleri geçecek gücümüz yok. Ligde ve kupada şampiyon olmamız çok zor gözüküyor. Sonuna kadar doğrusunu yapabilmek için çaba gösteriyoruz. Bu hakemlerde dahil bu organizasyonu aşamıyoruz. Ayrıca gerek Giresunspor’a verilen ve Fenerbahçe’ye verilen penaltılar net pozisyonlardır. Ama benim anlatmak istediğim bu maçla ilgili değil, genel bir realiteyi dile getirdim. Benim söylediğim Giresunspor'la ilgili değil hakemin davranışlarıyla ilgilidir” ifadelerini kullandı.