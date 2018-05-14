Kocaman: 'Umutları son haftaya taşıdık'

Kocaman, son haftaya umutları taşınması açısında mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını kaydederek, “Aynı puanda bitirme ihtimallerini düşünerek önce galibiyeti sonra da farkı attırmak ana hedefti. İki faktör vardı. Bir tanesi hafta içerisindeki ummadığımız, beklemediğimiz kupa yenilgisinden sonra özellikle bu maça oyuncuların nasıl motife olacağı, odaklanacağı soru işaretiydi. Birinci dakikadan son dakikaya kadar olan görüntü hem odaklanmanın yüksek olduğu hem de ciddiyetin özellikle önemli olduğunu gösterdiler. Bizim odaklanmamız ve ciddiyetimiz kadar Karabükspor'un tabii kadrosunun güçsüz olmasından ziyade kafaca biraz olayın dışına çıkmış olmaları, çok erken gelen gol ve arka arkaya gelen gollerden sonra konsantrasyonlarının düşmesine neden oldu. Bu da farklı bir skora yol açtı. Özellikle bunun altını çiziyorum, odaklanma, maç ciddiyeti çok önemli. Bugünkü maçta hem bizim adımıza hem de rakibimiz adına bu odaklanmanın ve ciddiyetin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Umutları son haftaya taşıdık" dedi.

"Fenerbahçe üzerinden farklı bir algı yürütülüyor"

Farklı skorun nedeni sorulan Kocaman, rakibin güçsüz oluşunun bunda daha çok etkili olduğunu, zaten yüzde 80-90 saha yerleşimlerinin 4-4-2 olduğunu ve kaydetti.

Anadolu takımlarının özellikle Fenerbahçe'ye karşı daha çok odaklandıklarının gözlendiği yönündeki soruya da Kocaman, şöyle cevap verdi:

“Tabii ki büyük takımlara karşı konsantrasyon farklı oluyor. Ancak son birkaç senedir Fenerbahçe üzerinden farklı bir algı yürütülüyor. Hem yürütülüyor hem de rakiplerin odaklanmasında sanki biraz daha fazlalık var diye gözüküyor. Çok net bir fotoğraf. Ama yapacak da bir şey yok, bu böyle."

“Üçlü averaja kalırsa Başakşehir şampiyon olur”

Kocaman, son hafta maçlarında Galatasaray'ın kaybetmesi, kendileri ve Başakşehir'in kazanması halinde üçlü averaja gireceğini, bu durumda ise Başakşehir'in şampiyon olacağını ifade etti.

Fenerbahçe'nin bugün gereken averajı sağladığı, son hafta maçlarında Göztepe ve Kasımpaşa'nın sürpriz yapacağına inanıp inanmadığı sorusuna Kocaman, milli takımın Avrupa Şampiyonasına gidişini örnek vererek, “Zor bir olasılıktı oldu. Futbolun güzel taraflarından bir tanesi de bu. Göztepe'nin Galatasaray'ı normal şartlarda yenebilme hali var. Akhisar'ın bizi yendiği gibi. Galatasaray, bu işin son dönem psikolojisi de var ama deplasmandan 7 mağlubiyet aldığını da unutmamak gerekiyor. Bu oyunun güzel taraflarından biri bu. Umarım ve dilerim sadece kendi adımıza değil hakça oyunlar olur. Hakça oyunlardan da doğruları yapanlar kazanır. Kazanan takımı kendi adıma her zaman olduğu gibi tebrik etmesini, kutlamasını da bileceğim. Umarım ve diliyorum ki kendi adıma, kulübüm adıma istediğimiz skorlar çıkar" diye konuştu.

Başkanlık seçiminin kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Aykut Kocaman, "Sadece seçim değil, seçim ve etrafındaki pek çok olay zaten bugüne kadar yeterince etkisi oldu. Bu etki zaman zaman olumlu olabilir, yüzdesel olarak az olsa da. Yüzdesel olarak fazla da olsa zaman zaman olumsuz da oldu tabii. Bunu inkar etmenin, kabul etmemenin de bir anlamı yok" diye kaydetti.

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara - Rıdvan Bostancı