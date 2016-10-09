A. Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı özel karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, geçen sezon ki en büyük özellikleri olan takım savunması ve kazanma alışkanlığını elde etmenin geri geldiğini görmeye başladıklarını söyledi.

A. Konyaspor'un hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Kocaman, "Önce Gençlerbirliği'ne teşekkür ediyoruz, bizi kabul ettikleri için. İki takım adına da milli takım arasındaki boş haftayı iyi değerlendirdiklerini düşündüğüm bir müsabakaydı. Oyun adına bizim tarafımızdan bakılırsa; en önemli tarafı bizim geçen sezon ki en büyük özelliğimiz olan takım savunmasını iyi yapmak ve gol yemeden bitirdiğimiz pek çok maç vardı. Son haftalarda nispeten biraz daha buralara gider gibi olduğumuzu gördüğümüzü söylemek yanıltıcı olmaz. Bu durum Gençlerbirliği maçına bakıldığında nispeten iyiydi. İlk yarısı genel anlamda dengeli geçen bir oyundu. Ama öne geçmeyi başardık. Gençlerbirliği ikinci yarı doğal olarak biraz daha oyunu öne itmeye çalıştı. Biz önde çok fazla top tutamayınca oyun biraz daha bizim sahamızda fazla oynandı. Yakaladıkları 1-2 pozisyonu değerlendiremeyince adı üstünde hazırlık karşılaşması olmasına rağmen kazanma alışkanlığını edinme adına kazanmak güzeldi. Bu özelliğimizi bu sene biraz da olsa yitirmiştik. Bu anlamda bize çok fazla katkısının olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

“Çok zorlu bir periyot başlayacak”

Çok zorlu bir periyodun başlayacağını ifade eden Kocaman, “Türkiye liginde son derece güçlü rakipler Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor ile arka arkaya gelen maçlar, arada da iki tane Braga maçı… Yapacak bir şey yok. Bu şikayet edilecek de bir durum değil. Tam tersi son derece mutluluk ve heyecan verici bir durum. Tabi ki sıkıntıları da olacak. Arada istemediğimiz sonuçlarda olacak. Bu tabi ki de istemediğimiz bir şey. Ama bu zorluklarından altından kalkmayı başarabilirsek o zaman Konyaspor gerçekten güçlendi olacak. Bu da denemeden olmuyor. Bunu deneyeceğiz. Önümüzdeki periyot ilk yarının en zorlu periyodu olarak gözüküyor. Bu periyodu bir şeyler öğrenmeye ve bir şeyler anlamaya çalışarak ve yapabilirsek bu maçların tamamını kazanmaya çalışarak geçirmek istiyoruz" dedi.