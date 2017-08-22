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Kocaman'ın 5 değişmezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan 5 resmi karşılaşmada 5 futbolcudan vazgeçmedi. Kocaman; Skrtel, Josef de Souza, Alper, Dirar ve Valbuena'ya her maçta 11'de şans verdi. Ancak bu isimlerden Josef, Vardar maçında cezalı.

Kocamanın 5 değişmezi

22 Ağustos 2017 10:11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, henüz ideal 11'ini bulamadı. Transferlerin devam etmesi ve kadronun henüz istediği noktaya ulaşamaması nedeniyle kaleden forvete kadar birçok noktada farklı arayışlar içinde olan Kocaman, geride kalan 5 resmi maçta 5 oyuncudan vazgeçmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 3 maçın yanı sıra Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de 16 farklı isim ilk 11'de boy gösterdi. 5 maçın 4'ünde kaleyi Volkan Demirel'e teslim eden Kocaman, Vardar karşılaşmasında ise Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Savunmanın bel kemiği Skrtel

Simon Kjaer'in Sevilla'ya imza atmasının ardından bu bölgede henüz istediği kurguyu oturtamayan Aykut Kocaman, geride kalan karşılaşmalarda savunma bölgesinde 7 farklı isimle sahaya çıktı. Sağ bekte 3 karşılaşmada Şener'i, 2 maçta da Isla'yı ilk 11'de oynatan Kocaman, sol bekte de benzer bir seçim yaptı ve 3 mücadelede Hasan Ali, 2 karşılaşmada da İsmail Köybaşı'nı sahaya sürdü. Kjaer'in yerine Rus futbolcu Roman Neustadter'i deneyen tecrübeli çalıştırıcı, bu denemesinden Vardar maçında vazgeçti ve Mehmet Topal'ı savunmanın göbeğine çekti. Ancak bu maçta yapılan hataların ardından Neustadter, Trabzonspor maçında ilk 11'deki yerini aldı. Kocaman'ın savunmada vazgeçmediği tek isim Martin Skrtel oldu. Tecrübeli oyuncu, geride kalan 5 resmi maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Orta sahada arayış yok

Savunmada birçok varyasyon deneyen Aykut Kocaman, orta saha kurgusunda ise net hareket ediyor. Ön libero bölgesinde Josef de Souza'dan vazgeçmeyen Kocaman, bu futbolcunun yanında Ozan Tufan ya da Mehmet Topal'ı deniyor. Dirar, Volbuena ve Alper Potuk ise Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimler olarak dikkat çekiyor. Bu 3 futbolcu, geride kalan 5 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Vardar ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören Josef de Souza'nın yokluğunda Ozan Tufan-Mehmet Topal ikilisinin savunmanın önünde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Forvet belirsizliği

Fernandao'nun sakat, Robin van Persie'nin de hazır olmaması nedeniyle altyapıdan gelen Ahmethan'ı forvet bölgesinde oynatan Aykut Kocaman, Avrupa maçlarına bu futbolcuyla başladı. Kocaman, ligdeki karşılaşmalarda ise Robin van Persie'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Trabzonspor karşılaşmasının ikinci yarısında yeni transfer Roberto Soldado'yu oynatan Kocaman'ın, Vardar maçında da bu futbolcuyla mücadeleye başlaması bekleniyor. 

Bozhan Memiş 

Bozhan Memiş

Etiketler: aykut kocaman, fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi


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