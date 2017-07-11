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'Kocamın Nişanlısı' izleyenleri kırdı geçirdi

Efeler Belediyesinin tiyatro etkinlikleri kapsamında 'Kocamın Nişanlısı' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Ünlü oyuncuların rol aldığı oyun, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Kocamın Nişanlısı izleyenleri kırdı geçirdi

11 Temmuz 2017 10:00

Düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri ile adından sıkça söz ettiren Efeler Belediyesi, tiyatro etkinlikleri kapsamında dün gece Efeler halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda sahnelenen 'Kocamın Nişanlısı' oyununa Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve eşi, Tefeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sadık Şendil'in yazdığı, Ferdi Merter'in yönetmenliğini üstlendiği Mehmet Çepiç, Tuğba Özay ve İpek Tenolcay gibi ünlü isimlerin rol aldığı iki perdelik komedi oyunu izleyicilerden tam not aldı. Gecenin sonunda oyuncular, izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlanırken oyunculara Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday tarafından çiçek takdim edildi. 

Murat Uçkaç


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