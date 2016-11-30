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‘Kocamın Nişanlısı’ prömiyer yaptı

Tuğba Özay, Arzu Yanardağ, Mehmet Çepiç ve İpek Tenolcay gibi ünlü isimlerin yer aldığı komedi tiyatro oyunu ‘Kocamın Nişanlısı” oyunu Küçükçekmece’de prömiyer yaptı. Oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Kocamın Nişanlısı prömiyer yaptı

30 Kasım 2016 11:09
‘Kocamın Nişanlısı’ prömiyer yaptı - Tıkla İzle

Usta tiyatro oyuncuları Ferdi Merter’in yönetmenliğini ve Sadık Şendil’in yazarlığını yaptığı komedi türündeki tiyatro oyunu, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı 2 perdelik komedi türündeki “Kocamın Nişanlısı” adlı tiyatro oyununun konusu ise şöyle: Bir akşam Çetin bey barda tanıştığı saf kıza aşık olup nişanlanır ve evlenmek ister. Oysa Çetin, felsefe hocası Leyla ile evlidir. Leyla iki oyuncu tutup kocasını kazanmak ister. Durum iyice karışır. Komedi tiyatro oyununa Küçükçekmeceli tiyatroseverlerin ilgisi yoğun oldu. Düzenlenen kokteylin ardından prömiyer gösterisi yapılan oyunun biletleri, satışa çıktıktan 4 gün sonra tükendi.

“Muhteşem bir aile komedisi”
Oyun hakkında ipucu veren usta oyuncu Mehmet Çepiç, “Zengin bir işadamı felsefeci bir kadınla evli. Ancak bu arada bir başka kadına nişanlanma teklif ederken her şeyi allak bullak ediyor. Sadık Şendil hocamızın eseri, kendisi biliyorsunuz 100’den fazla eser kazandırdı Türk sinemasına. Bu sefer de ‘Kocamın Nişanlısı’ adlı bir vodvil hazırlamış. Muhteşem bir aile komedisi, iki saat boyunca sevineceğiz” ifadelerini kullandı.

HARUN BASAT

Etiketler: ARZU YANARDAĞ, İpek Tenolcay, Kocamın Nişanlısı, Mehmet Çepiç, muhteşem, tuğba özay


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