Usta tiyatro oyuncuları Ferdi Merter’in yönetmenliğini ve Sadık Şendil’in yazarlığını yaptığı komedi türündeki tiyatro oyunu, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı 2 perdelik komedi türündeki “Kocamın Nişanlısı” adlı tiyatro oyununun konusu ise şöyle: Bir akşam Çetin bey barda tanıştığı saf kıza aşık olup nişanlanır ve evlenmek ister. Oysa Çetin, felsefe hocası Leyla ile evlidir. Leyla iki oyuncu tutup kocasını kazanmak ister. Durum iyice karışır. Komedi tiyatro oyununa Küçükçekmeceli tiyatroseverlerin ilgisi yoğun oldu. Düzenlenen kokteylin ardından prömiyer gösterisi yapılan oyunun biletleri, satışa çıktıktan 4 gün sonra tükendi.

“Muhteşem bir aile komedisi”

Oyun hakkında ipucu veren usta oyuncu Mehmet Çepiç, “Zengin bir işadamı felsefeci bir kadınla evli. Ancak bu arada bir başka kadına nişanlanma teklif ederken her şeyi allak bullak ediyor. Sadık Şendil hocamızın eseri, kendisi biliyorsunuz 100’den fazla eser kazandırdı Türk sinemasına. Bu sefer de ‘Kocamın Nişanlısı’ adlı bir vodvil hazırlamış. Muhteşem bir aile komedisi, iki saat boyunca sevineceğiz” ifadelerini kullandı.

HARUN BASAT