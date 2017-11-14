Kocası sevgilisini bıçakladı, 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Suphiye B. (27) parkta çocuğunu gezdirmeye götürdüğü sırada Zafer Y. (32) ile tanıştı. İddiaya göre, Zafer Y. ile Suphiye B. sevgili oldu. Bir süre sonra ise bu durumu koca Yılmaz B. (37) fark etti. 12 Nisan 2009 tarihinde de sokakta Yılmaz B., eşinin etrafında Zafer Y.'yi görünce sinirlenerek eşini kolundan tutup götürmek istedi. Bu duruma Zafer Y. müdahale etmek isteyince iki erkek arasında kavga çıktı. Kavgaya Yılmaz B.'nin akrabası Sabit B. de karıştı. Kavgada Zafer Y., Yılmaz B.'yi bacağından bıçakla hafif şekilde, Yılmaz ve Sabit B. ise Zafer Y.'yi bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından polis inceleme başlattı. Yapılan soruşturmada Yılmaz B. ve Sabit B. yakalanıp yargılandı. İki şahıs önce tutuklu yargılandı daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme Sabit ve Yılmaz B.'ye 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verirken Suphiye B.'ye de 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. 2012 yılında hapis cezası alan Sabit B. ve Yılmaz B. cezaevine girip cezalarını çekip çıktı. Ancak Suphiye B. bir türlü bulunamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri kadının yakalanması için çalışma başlattı. Polis cezaevinden çıkan kocayı takip ettiğinde kadına ulaştı. Suphiye B. kocasının evinde yakalandı. Suphiye B. emniyete getirilip gerekli işlemler yapıldıktan sonra önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. Bu olayda ağır yaralanan Zafer Y. ise beraat etti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya