Kocasına tarım ilacı vererek zehirledi

Olay, yılbaşı gecesi Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Ü.G., yılbaşı gecesi eşi Osman G.’nin, kendisine şiddet uyguladığını ve aldattığını gerekçe göstererek tartıştı. Tartışmanın ardından Ü.G.’nin alkol alan eşinin bardağına tarım ilacı koyarak zehirlediği ileri sürüldü. Koca Osman G.’nin rahatsızlanıp, “Ben kötüyüm” demesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, zehirlendiği ileri sürülen koca Osman G.’nin bilincinin kapandığını belirledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Osman G.’yi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

"Müdahalenin ardından ortaya çıktı"

Doktorların yaptığı müdahalenin ardından Osman G.’nin zehirlendiği belirlendi. Bunun üzerine eşi Ü.G., kocasının içtiği biradan sonra rahatsızlandığını ileri sürdü. Ancak durumdan şüphelenen doktorlar durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme üzerine 38 yaşındaki Ü.G’nin, eşi Osman G.’nin alkolün içine karışan tarım ilacından zehirlediği tespit edildi. Bu durum üzerine gözaltına alınan 38 yaşındaki bir çocuk annesi Ü.G., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan kadın mahkemeye sevk edildi.

“Eşimi öldürmek gibi bir planım yoktu”

Ü.G., ifadesinde olayı şöyle anlattı: “6 yıl önce Osman’la evlendik. 4 yaşında bir kızımız var. Osman sürekli beni başka bir kadını eve getirerek beni göndermekle tehdit ederdi. Görüştüğü farklı bayanların olduğunu da biliyorum. Sürekli şiddet uyguluyordu. Eğer polise gidersem, beni ve anne babamı öldürmekle tehdit ediyordu, kızımızı satacağını söylüyordu. Osman’ın bunu yapabilecek kapasitesinin olduğunu bildiğim için korktum. Eşimi öldürmek gibi bir planım yoktu. Tarım ilacı aldım. Yılbaşı günü ilk birasını içtikten sonra ikinci birasını istediğinde içine tarım ilacını koydum. Biranın yarısına geldiğinde eşim ‘Ben kötüyüm. Şu birayı dök içmeyeceğim’ dedi. Sonra eşimin arkadaşı Yasin K.’yi aradım. Kendileri bize geldi. O sırada eşimin telefonundan sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler geldiğinde eşimin bilinci kapanmıştı. Eşimi hastaneye kaldırdılar. Doktor hemen kendisini yoğum bakıma aldı. Bana ne içtiğini sordular. Bira içtiğini söyleyince şişeleri istediler. Şişeleri getirince her şey ortaya çıktı. Onu öldürmek istemedim. Planlamadım, sadece gözünü korkutmak istedim. Zaten pişman olunca hemen komşulara, sağlık ekiplerine haber verdim”

İfadesi alınan Ü.G., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Medeni Topaloğlu

