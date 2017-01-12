Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kocasinan Sanayi Sitesi'nde depo alev alev yandı

Kocasinan Sanayi Sitesi'nde depo alev alev yandı

Kocasinan Sanayi Sitesi'nde kağıt toplayıcıları ve hurdacıların barınak olarak kullandığı depoda çıkan yangında alevler arasında kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kocasinan Sanayi Sitesinde depo alev alev yandı

12 Ocak 2017 09:57
Kocasinan Sanayi Sitesi'nde depo alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi’nde su deposunun üst katını barınak olarak kullanan yabancı uyruklu hurdacıların yaşadığı depoda meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında ilk müdahaleyi su deposu çalışanları yaptı. Depo çalışanlarının yardımlarının yetersiz kalması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangında mahsur kalan vatandaşları yanmaz folyoya sararak alevler arasından yaralı halde kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar, 112 sağlık ekipleri tarafından Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sonrasında yangına müdahaleye devam eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

“İtfaiye ekipleri ile yaralılara yardımcı olduk”

Su deposu çalışanları olarak yangına ve yaralılara ilk müdahaleyi yaptıklarını belirten Özgür Dere, “Alt taraf su deposu, yan taraf da çelik kapı dükkanı olarak çalışıyor. Üst tarafta da kağıtçılar var. Hepsini aldık. Bir tanesi ağlayarak söyledi ama ne dediğini anlayamadık. İçeride bir kişi var diyordu. En sonunda o mahsur kalan kişiyi de kurtardık. İtfaiye ekipleri ile yaralıya yardımcı olduk, su verdik” dedi. 

Emrah Kuş
İSTANBUL 

Etiketler: Kocasinan Sanayi Sitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç